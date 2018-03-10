Родственница Фриды Кало обвинила Mattel в использовании образа художницы для куклы Барби

Внучатая племянница художницы Мара де Анда Ромео (Mara de Anda Romeo) заявила, что производитель кукол нарушил её права, выпустив игрушку в честь Кало. По её словам, компания выпустила куклу без её разрешения.

Адвокат Ромео Пабло Сангри (Pablo Sangri) заявил, что Ромео не требует денег, а хочет, чтобы Mattel изменила внешний вид куклы. Игрушку критиковали за то, что у неё нет сросшихся бровей, как у художницы, а её платье недостаточно повторяет настоящую одежду Кало.

В Mattel отметили, что работали над куклой совместно с панамской корпорацией Frida Kahlo, которой принадлежат все права на образ художницы. Компания утверждает, что корпорация не только дала им разрешение на использование образа, но и активно участвовала в создании самой Барби. Представитель корпорации заявил, что получил права от племянницы художницы Изольды Пинедо (Isolda Pinedo Kahlo) более десяти лет назад.

Ранее компания Mattel сообщила о том, что выпустит кукол Barbie, которые будут напоминать 17 известных женщин. Среди них — художница Фрида Кало, летчица Амелия Эрхарт, режиссер Пэтти Дженкинс, футболистка Сара Гама, боксер Никола Адамс.