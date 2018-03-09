«Женщине необязательно быть умной»: новая порция плакатов с сексистскими цитатами преподавателей СПБГУ

На стенах факультета социологии СПБГУ появились новые плакаты с сексистскими цитатами преподавателей вуза. Ранее аналогичные плакаты появились на стенах факультета международных отношений. Их развесила студентка по имени Юлия, которая позже закрыла свой Instagram. На этот раз, если верить плакатам, преподаватели факультета социологии считают, что «женщине необязательно быть умной», и любое дело, за которое она берется, превращается в «несуразицу».

7 марта в центре Петербурга неизвестные к празднику нарисовали на льду Фонтанки огромную открытку к Международному женскому дню, а петербурженки ранее создали карточки с пожеланиями, которые не стоит говорить женщинам 8 марта. Они разобрали типичные пожелания, которые лучше подходят для дня эмансипации женщин.