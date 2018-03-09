У участника «Битвы экстрасенсов» нашли наркотики. Он утверждал, что это «волшебная соль»

Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на месяц бывшего участника шоу «Битва экстрасенсов» Арсения Караджаева, подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК) и покушении на кражу (статья 158 УК), передает «Медиазона».

Караджев был задержан еще в начале 2017 года по подозрению в краже товаров из торгового центра «Галерея» на сумму более 20 тыс. рублей. Полицейские при обыске нашли у него пакетик с белым веществом, но экстрасенс пытался убедить их в том, что это не наркотики, а «волшебная соль». Караджаева отпустили под подписку о невыезде, однако был объявлен в федеральный розыск за ее нарушение. В итоге его задержали вечером 6 марта.

Арсений Караджаев по прозвищу Караджа участвовал в 15-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Он утверждал, что благодаря боевому искусству ушу может видеть прошлое и предсказывать будущее.