McDonald's поменял логотип в честь Международного женского дня

«Впервые в истории нашего бренда мы перевернули нашу культовую арку в честь Международного женского дня для того, чтобы отметить необыкновенные достижения, которых добились женщины по всему миру, включая наших сотрудниц», — говорится в заявлении Венди Льюис, директора McDonald's по вопросам мультикультурализма и недискриминации.

Пресс-секретарь McDonald's Лорен Алтмин рассказала, что изменениям подвергнутся оформление мобильного приложения McDonald's и все страницы компании в социальных сетях. Кроме того, компания на один день поменяет оформление в 100 ресторанах на территории США. В честь праздника в этих ресторанах буква W появится на упаковке продуктов и униформе сотрудников, сказала Алтмин.

Представитель компании добавила, что McDonald's в течение многих лет оказывает поддержку своим сотрудникам женского пола, предоставляя им все возможности для карьерного роста. 60% менеджеров в американских ресторанах сети — женщины.



В Петербурге женщин не оставили без внимания. 7 марта неизвестные нарисовали на льду Фонтанки огромную открытку к Международному женскому дню. Ранее петербурженки создали карточки с пожеланиями, которые не стоит говорить женщинам 8 марта. Они разобрали типичные пожелания, которые лучше подходят для дня эмансипации женщин. А студентка СПбГУ повесила на стенах факультета плакаты с сексистскими цитатами преподавателей.