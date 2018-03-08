Краткий гид по феминизму от бодипозитива до квир: все, что вы хотели знать, но боялись спросить
Активистки фем-движения и дизайнеры фем-бренда Narvskayadostava Оля Шаповалова и Леля Нордик составили для нас ликбез по истории феминизма — самой горячей теме сезона и, надеемся, не одного. Что посмотреть, почитать и кого послушать.
Бодипозитив, diversity, трансгендеры, олдушки, люди с ограниченными возможностями на подиуме — теперь «красиво», главное слово в мире моды, стало намного более сложным и комплексным понятием. Главное, что произошло с модой, — это смещение фокуса с объекта на субъект, то есть с вещей на самого человека. Принимаю ли я себя таким, какой я есть, насколько я ценен сам для себя, как я могу выразить свою индивидуальность с помощью одежды? Пружина, которая делала из женщины то цветок, то нимфу, то единорога, со свистом разжалась. Женщина захотела стать сама собой и, наконец, обрела силу и голос.
Искусство
Джуди Чикаго
Американскую художницу, фею-крестную и автора термина «феминистское искусство», однажды спросили, почему она не участвовала в выставке «Калифорния. Женщины в искусстве», на что она ответила: «Я не буду выставляться в группе, где в названии используют слова „женщины“, „евреи“ или „Калифорния“. Когда-нибудь мы все перерастем такие ярлыки». Она основала первую феминистскую художественную программу в США в 1960-х, после того как ее университетский профессор на курсе по искусству не смог внятно ответить, когда же он расскажет про выдающихся художниц. В 1974 году Чикаго создала самую известную феминистскую работу «Званый ужин», посвященную незаслуженно забытым великим женщинам в истории. В нынешнем феврале Джуди снялась для обложки The New York Times Style Magazine. Фотограф Кольер Шорр сделала оммаж ее работе 1970 года, ведь женщина на ринге — это снова очень символично.
Линда Нохлин
В 1971 году искусствоведка Линда Нохлин опубликовала программное эссе «Почему нет великих художников-женщин?», где исследовала социальные и экономические факторы, которые помешали талантливым женщинам достичь того же статуса, что и их коллеги-мужчины. Соглашаясь, что великих художников ранга Микеланджело среди женщин нет, она утверждала, что причины кроются в системе общественных институтов, включая образование, где доминируют мужчины и принижается значение женщины. Веками мужчины пользовались преимуществами: возможностью рисовать обнаженную натуру, возможностью получать лучшее образование. Благодаря Нохлин изменилась методология изучения классического искусства, до этого объяснявшая отсутствие громких имен природной неполноценностью женщин.
Guerrilla girls
Анонимное объединение художниц-партизанок Guerrilla Girls образовалось в 1985 году в Нью-Йорке. Скрываясь под масками горилл и псевдонимами — именами известных художниц прошлого, они поднимали вопросы гендерной и расовой дискриминации в мире искусства. «У нас должен был быть новый образ и новый язык, чтобы привлекать молодое поколение женщин», — вспоминает одна из основательниц «Любовь Попова». Они устроили настоящую войну с патриархальной системой, взяв за основу приемы из активизма: диверсионные плакаты, листовки и стикеры, заполонившие улицы Нью-Йорка и наглядно демонстрировавшие статистику полового неравенства на американской арт-сцене. Именно Guerrilla Girls начали бороться за права женщин в Голливуде, призывая освободить режиссерок от мужского гнета и сделать анатомически правильную статуэтку «Оскара», под стать комплекции и цвету кожи большинства лауреатов премии.
«Феминистский карандаш»
Сепаратистское движение и арт-содружество «Феминистский карандаш» Надежды Плунгян и Виктории Ломаско объединило следующее за всемирно известными Pussy Riot поколение российских художниц-феминисток. Они выставляют работы на стыке искусства и активизма, где поднимаются остросоциальные темы: гендерное насилие и неравенство, расизм и политическая цензура. Участницы используют различные способы распространения своих идей: зарисовки, социальную графику, стрит-арт, стикеры, самиздат, интернет- и гражданский активизм.
Мода
Бодипозитив
В 1996 году, сидя на диване в гостиной, две юные подружки Конни Собчак и Элизабет Скотт придумали кампанию Body Positive Movement. Они задумали побудить людей принимать тело таким, какое оно есть, независимо от существующих социальных стереотипов и принятых в обществе оценок. В начале нулевых феминистская кампания оформилась в большое общественное движение Body Positive под лозунгом «Мое тело — мое дело». Это ответ массовой культуре: в рекламе рассказывают о том, как стать красивым, а по телевидению показывают женщин и мужчин, отвечающих традиционным стандартам приятной внешности. «Болезнь красоты» фрустрирует и заставляет изображать из себя кого-то другого. Бодипозитив призван вытеснить коммерциализованную красоту: журналы отказываются от фотошопа, агентства не работают с чересчур худыми моделями. В Петербурге Юлия Лаврова (@uliyalavrova) открыла магазин одежды больших размеров и школу манекенщиц «плюс size», где учат любить свое тело. Идеи бодипозитива в городе продвигает и Ольга Абрамова (@olya.cass), владелица онлайн-секонд-хенда «На балконе» и автор влога Olya Cass на ютьюбе, где помимо роликов вроде «23 факта о моем теле» она делится честными мейкап-уроками. «В Интернете я практически каждый день сталкиваюсь с фэтшеймингом, сексизмом, с попытками ущемить мои права и мою личностную свободу».
Арвида Бистрем
Шведская феминистская художница, модель и инстаграм-блогер Арвида Бистрем «выстрелила» после публикации в журнале Vice ее серии женских портретов There Will Be Blood про обыденность и банальность менструации. В прошлом году Бистрем появилась в рекламной кампании Adidas, позируя в платье-корсете и с небритыми ногами. Это вызвало шквал жесткой критики в Интернете, вплоть до угроз изнасилования модели, но заставило снова заговорить о проблеме восприятия обществом женского тела и стереотипности вопроса о волосах на теле. Со своего аккаунта в инстаграме художница, обнажая свои изъяны перед камерой телефона, призывает полюбить себя и свое тело.
Мария Грация Кьюри
Креативная дизайнерша Dior Мария Грация Кьюри с подиума ведет дискуссии о феминизме: «Вещи Dior должны придавать женщине сил. Одних цветочков для этого недостаточно». В своей первой коллекции для модного дома Кьюри напечатала на белой футболке название эссе «Мы все должны быть феминистками» нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи, а в коллекции весна-лето 2018 сделала трибьют двум другим великим женщинам: художнице и клиентке Dior Ники де Сен-Фалль и писательнице Линде Нохлин, чей заголовок «Почему не было великих художниц?» кричит с тельняшек.
Музыка и кино
Лина Данэм
Режиссерка, сценаристка и актриса сняла сериал «Девочки» — современную альтернативу «Сексу в большом городе». Главные героини — двадцатилетние девушки, пытающиеся найти себя в жизни и справиться с трудностями, начиная с плохого секса, впервые столь реалистично, без романтизации и объективации показанного на телевидении, и заканчивая проблемами с самоопределением. Она не только флагман бодипозитива, но и та, кто поднимает темы, ранее табуированные в глянце: в мартовском номерe американского Vogue Данэм рассказывает о своей борьбе с эндометриозом и последовавшей операции, сделавшей ее бесплодной.
Riot grrrl
Идеологическое движение появилось в начале 1990-х в Вашингтоне на волне женских протестов на панк- и хардкор-сцене. Девушки из рок-тусовки больше не хотели быть «вешалками для курток» своих бойфрендов, которые либо играли на сцене, либо слэмились в первых рядах. «All girls to the front!» («Все девушки — вперед!») — кричала в микрофон Кэтлин Ханна во время выступления своей группы Bikini Kill. Локальная ярость превратилась в музыкальный жанр и движение Riot Grrrl, охватившее весь мир: девушки стали активнее проявлять себя в субкультурах, создавать собственные группы, зины, мерч и фестивали.
Манижа
Певица запустила в своем инстаграме @manizha тег #травмакрасоты, под которым делится своим опытом по принятию себя: «Я хочу быть собой. Я не боюсь говорить о страхах, о своей неровной коже, о своих полных руках и плечах, о своем мягком животике и круглых бедрах, к которым так сложно найти удобные джинсы».
Princess Nokia
Певица читает феминистский рэп, несмотря на всю маскулинность жанра, и заявляет о том, что борется за права женщин с помощью своих текстов.
3 программных произведения феминизма
«Второй пол»
Француженка второй волны феминизма Симона де Бовуар в книге «Второй пол» рассказывает об обращении с женщинами на протяжении человеческой истории. Анализируя тысячи причин, которые приписывают превосходство «не тому полу, который рожает, а тому, который убивает», де Бовуар побуждает женщину не позволять запирать себя в роли самки, а жить как сознательная личность. Примечательно, что книга была раскритикована из-за «бессознательного женоненавистничества» авторки, часто незаслуженно упоминаемой лишь в связи с мужем, философом Жан-Полем Сартром.
«Гендерное беспокойство»
Квир-теоретичка и политическая философиня Джудит Батлер опубликовала в 1990 году книгу, в которой, отталкиваясь от фразы де Бовуар «женщинами не рождаются», она разделила понятия «пол» и «гендер». И гендер — это не данность от рождения, а результат того, что мы делаем со своей жизнью и со своим «я», постепенно приобретаемый аспект идентичности, потому что человеческое тело не является устойчивым фактором.
«Миф о красоте: как образы красоты используются против женщин»
Культовая книга американской феминистки третьей волны Наоми Вульф исследует формирование рамок «красоты» в современном патриархальном обществе. Опубликованное в 1991 году произведение заставило пересмотреть восприятие тела и стало толчком к появлению суперактуального движения «бодипозитив». Вульф рассматривает стереотипные, нормативные представления о женской красоте как инструмент ограничения, угнетения и экономического контроля женщин ради поддержания мужских властных институтов и корпораций. Например, она сообщает, что термин «целлюлит» появился лишь в 1973 году в публикации Vogue, после чего бьюти-индустрия стала стремительно обогащаться из-за стремления избавиться от «неидеальной» кожи, хотя это всего-навсего состояние подкожного слоя.
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Белла Рапопорт – петербургская феминистка, журналистка и антропологиня (смотри пункт «Феминитивы» в разделе «Ключевые понятия») стояла у истоков фем-активизма в Рунете. Со страниц своих соцсетей и федеральных СМИ она одной из первых обратила внимание на сексизм в российском обществе в целом и в медиа в частности. Самым резонансным стал «Телочкогейт»: Рапопорт обвинила издание «Медуза» в использовании слова «телочка» по отношению к женщинам, причем в материале «Как не быть сексистом в России». Эта колонка на сайте colta.ru собрала более трехсот тысяч просмотров, и данный случай стал одним из первых прецедентов, когда крупное издательство публично извинилось за сексистскую публикацию и начало пересматривать свои этические позиции. Для совместного с брендом Narvskayadostava проекта, где девушки рассказывают о себе и о своем пути к феминизму, она снялась в белье марки и поведала о том, как открыла для себя бодипозитив.
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Опра Уинфри появилась на свежих мартовских обложках модных изданий после речи "Ваше время истекло"
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Ключевые понятия
Согласие
История с озвученными случаями сексуального насилия в индустрии кино привела к появлению понятия сonsent — «согласие», — транслирующего то, что необходимо слышать слово «нет» и научиться чувствовать отказ или сомнение, даже когда они не выражены прямо.
Квир
Квир-культура нацелена покончить с бинарным миром, где есть деление только на мужское и женское, и заявляет о разнообразии гендерных идентичностей. Феминистский дискурс затрагивает даже тему личной гигиены и физиологии: например, тема менструации становится все менее табуированной, рекламщики решают положить конец «голубой жидкости» в роликах о прокладках и заменить ее соответствующей реальности красной.
#metoo, #янебоюсьсказать, #timesup
Флешмобы с хештегами — относительно новый, но крайне эффективный способ заставить общество перестать замалчивать проблемы женщин, в частности проблему насилия. Используя их, тысячи женщин поделились личными историями насилия в соцсетях, спровоцировавшими появление целого движения. На «Золотой глобус» в этом году все актрисы пришли в черном — в знак солидарности с пострадавшими от сексуальных домогательств коллегами. Опра Уинфри заявила со сцены: «Time’s up!» («Ваше время истекло») — о том, что женщины больше не собираются терпеть насилие, пренебрежение и меньшие, чем у мужчин-актеров, гонорары.
Харрасмент
Кейс Харви Вайнштейна заставил многих выучить слово «харрасмент», означающее домогательства, причиняющие неудобство или вред, а также поведение, нарушающее неприкосновенность частной жизни и личного пространства человека, а также задуматься о необходимости появления новой этики отношений.
Феминитивы
Появление феминитивов связано с антидискриминационным движением. Суть гендерного равенства в том, что женский пол не слабый и не равный мужскому. Он просто другой. Этот факт стал отражаться в языке. Чтобы подчеркнуть ценность принадлежности к своему полу, некоторые профессии, ранее употреблявшиеся только в мужском роде, приобрели окончания -ка: режиссерка, искусствоведка, директорка. Проблема связана с тем, что суффикс считывается как пренебрежительный, хотя не является диминутивом. И резать слух он перестанет, только войдя в широкое употребление.
Российский активизм
#янебоюсьсказать — во флешмобе под этим хештегом можно поделиться историей о пережитом насилии. «Феминистки поясняют» — образовательный ютьюб-канал о проблемах женщин. «Ребра Евы» — образовательный и художественный проект, нацеленный на борьбу с замалчиванием проблем гендерного насилия. «ФемИнфотека» — петербургская библиотека с книгами и самиздатом по феминистской и квир-теориям, гендерным исследованиям и ЛГБТ. «Ф-письмо» — городской независимый исследовательский и практический семинар, посвященный изучению гендерной литературной и эстетической теории и феминистской философии. Nasiliu.net — сайт по борьбе с насилием над женщинами.
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