Краткий гид по феминизму от бодипозитива до квир: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

Искусство

Джуди Чикаго

Американскую художницу, фею-крестную и автора термина «феминистское искусство», однажды спросили, почему она не участвовала в выставке «Калифорния. Женщины в искусстве», на что она ответила: «Я не буду выставляться в группе, где в названии используют слова „женщины“, „евреи“ или „Калифорния“. Когда-нибудь мы все перерастем такие ярлыки». Она основала первую феминистскую художественную программу в США в 1960-х, после того как ее университетский профессор на курсе по искусству не смог внятно ответить, когда же он расскажет про выдающихся художниц. В 1974 году Чикаго создала самую известную феминистскую работу «Званый ужин», посвященную незаслуженно забытым великим женщинам в истории. В нынешнем феврале Джуди снялась для обложки The New York Times Style Magazine. Фотограф Кольер Шорр сделала оммаж ее работе 1970 года, ведь женщина на ринге — это снова очень символично.

Линда Нохлин

В 1971 году искусствоведка Линда Нохлин опубликовала программное эссе «Почему нет великих художников-женщин?», где исследовала социальные и экономические факторы, которые помешали талантливым женщинам достичь того же статуса, что и их коллеги-мужчины. Соглашаясь, что великих художников ранга Микеланджело среди женщин нет, она утверждала, что причины кроются в системе общественных институтов, включая образование, где доминируют мужчины и принижается значение женщины. Веками мужчины пользовались преимуществами: возможностью рисовать обнаженную натуру, возможностью получать лучшее образование. Благодаря Нохлин изменилась методология изучения классического искусства, до этого объяснявшая отсутствие громких имен природной неполноценностью женщин.