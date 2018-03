Краткий гид по феминизму от бодипозитива до квир: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

Мода

Бодипозитив

В 1996 году, сидя на диване в гостиной, две юные подружки Конни Собчак и Элизабет Скотт придумали кампанию Body Positive Movement. Они задумали побудить людей принимать тело таким, какое оно есть, независимо от существующих социальных стереотипов и принятых в обществе оценок. В начале нулевых феминистская кампания оформилась в большое общественное движение Body Positive под лозунгом «Мое тело — мое дело». Это ответ массовой культуре: в рекламе рассказывают о том, как стать красивым, а по телевидению показывают женщин и мужчин, отвечающих традиционным стандартам приятной внешности. «Болезнь красоты» фрустрирует и заставляет изображать из себя кого-то другого. Бодипозитив призван вытеснить коммерциализованную красоту: журналы отказываются от фотошопа, агентства не работают с чересчур худыми моделями. В Петербурге Юлия Лаврова (@uliyalavrova) открыла магазин одежды больших размеров и школу манекенщиц «плюс size», где учат любить свое тело. Идеи бодипозитива в городе продвигает и Ольга Абрамова (@olya.cass), владелица онлайн-секонд-хенда «На балконе» и автор влога Olya Cass на ютьюбе, где помимо роликов вроде «23 факта о моем теле» она делится честными мейкап-уроками. «В Интернете я практически каждый день сталкиваюсь с фэтшеймингом, сексизмом, с попытками ущемить мои права и мою личностную свободу».

Арвида Бистрем

Шведская феминистская художница, модель и инстаграм-блогер Арвида Бистрем «выстрелила» после публикации в журнале Vice ее серии женских портретов There Will Be Blood про обыденность и банальность менструации. В прошлом году Бистрем появилась в рекламной кампании Adidas, позируя в платье-корсете и с небритыми ногами. Это вызвало шквал жесткой критики в Интернете, вплоть до угроз изнасилования модели, но заставило снова заговорить о проблеме восприятия обществом женского тела и стереотипности вопроса о волосах на теле. Со своего аккаунта в инстаграме художница, обнажая свои изъяны перед камерой телефона, призывает полюбить себя и свое тело.