«ВКонтакте» запустила программу поддержки женщин в бизнесе

В преддверии 8 Марта «ВКонтакте» запустила программу поддержки предпринимательниц #яделаюбизнес. Она продлится два месяца и будет включать в себя мастер-классы по юридическим аспектам и продвижению бренда. Об этом «Собака.ru» рассказали представители соцсети.

Поучаствовать в проекте смогут женщины как уже с существующим бизнесом, так просто с идеей собственного дела, которая может быть реализована до сентября 2018 года. «ВКонтакте» выберет сто заявок, из которых авторы пяти лучших стратегий, по мнению жюри, получат гранты на продвижение бизнеса в соцсети. Общая сумма вознаграждений составит 550 тыс. рублей.

Среди спикеров - спортсменка и телеведущая и соосновательница проекта «Сила воли» Ляйсан Утяшева, член правления банка «Открытие» Надия Черкасова, журналистка и автор паблика «Женская власть» Залина Маршенкулова, представители «ВКонтакте».

Заявку на участие в программе можно подать в сообществе «ВКонтакте» для бизнеса» до 18 марта.