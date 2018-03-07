Частный трамвай «Чижик» расстреляли в первый день работы
Трамвай 8-го маршрута «Чижик», который 7 марта начал перевозку пассажиров в Красногвардейском районе Петербурга, был обстрелян из пневматического оружия. Запасных вагонов на линии не осталось.
Как подтвердили «Фонтанке» в Транспортной концессионной компании, которая является оператором проекта, в первый же день выхода на линию на перегоне был обстрелян вагон №8. Предположительно, речь идет о пневматическом оружии. Четыре стекла разбиты, вагон оправлен в депо. Пострадавших, по информации нашего издания, нет.
Напомним, это уже не первое происшествие с частным трамваем: 4 марта в ходе технической обкатки «Чижик» попал в ДТП.
Ранее сообщалось, что при 7 вагонах на линии 2 вагона составляют запас; таким образом, на данный момент он исчерпан.
По материалам «Фонтанки»
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