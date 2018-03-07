«Это самый красивый день весны»: Данила Козловский поздравил женщин с 8 марта

Актер, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и заслуженный артист России Данила Козловский и команда «Метеор» из фильма «Тренер» поздравляют всех женщин с 8 марта.

«Это самый красивый день весны. Праздник любви и торжество прекрасного. Хочется делать наших любимых счастливыми. Дарить им свое время, свою любовь и чувство абсолютной исключительности», — говорит персонаж Козловского Юрий Столешников.

Фильм «Тренер» — дебютный режиссерский проект Козловского. Сюжет основан на истории Юрия Столешникова — лучшего нападающего сборной, который в решающий момент не забивает пенальти и завершает карьеру. Но после поражения он становится тренером провинциальной футбольной команды и совершает чудо. Отметим, что консультировал съемочную команду бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий. Данила Козловский также поддержал петицию против убийства бездомных животных к предстоящему чемпионату мира по футболу в России.