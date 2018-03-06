Козловский и Боярская поддержали петицию против убийства бродячих собак к ЧМ-2018

Козловского поддержала актриса и номинант «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Боярская, сделавшая репост его записи на своей странице в Instagram. Идею о защите бездомных животных также поддержали и депутаты ЗакСа. Борис Вишневский обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой вразумить власти регионов, принимающих матчи мундиаля. Он отметил, что на сайте госзаказа появились закупки, которые намекают на необходимость убийства четвероногих перед мундиалем. В свою очередь, Оргкомитет соревнований и Министерство спорта призвали руководства городов, в которых будут проводиться матчи ЧМ использовать гуманные средства для контроля популяции бездомных животных и поручили местным властям построить приюты.