Строители тоннеля к метро «Горный институт» отказались работать из-за долгов по зарплате

Рабочие «СМУ-11 Метрострой», которое прокладывает тоннель от строящейся станции метро Петербурга «Театральная» к «Горному институту», утром 6 марта не вышли на работу, передает «Фонтанка».

Проходчики рассказали агентству, что работу пропустили около 30 человек. Все они написали заявления по 142-й статье Трудового кодекса РФ, объяснив отказ работать длительной задержкой зарплаты. По информации агентства, в тоннеле находятся только несколько человек из техобслуживания.

Следующая смена должна выйти на работу в 15 часов. Пока неизвестно, будут ли и рабочие из нее, бастовать. Агентство напоминает, что последний раз работники СМУ-11, прокладывающие тоннель к «Горному институту», получали деньги в январе. Тогда с ними рассчитались за октябрь и часть ноября. Накануне вице-губернатор Петербурга по строительству Игорь Албин заявил, что напряжение вокруг ситуации с работниками «СМУ-11 Метрострой» уже снято. Как отмечал Албин, профильный комитет и инспекция по труду держат факты задержки зарплаты «на контроле», а деньги выплачиваются.

Гендиректор ОАО «Метрострой» Алексей Старков сказал изданию «78», что компания оплатила работы «СМУ-11 Метрострой», а работники получили зарплаты напрямую через банки, так как счета СМУ-11 были арестованы. При этом в самом СМУ-11 изданию сказали, что деньги за сентябрь и октябрь получили только те, кто боролся за них в суде. По информации издания, долг перед работниками составляет около 80 млн рублей. Гендиректор «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов фигурирует в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов. Накануне в комитете по развитию транспортной инфаструктуры (КРТИ) Петербурга сменился замглавы, ответственный за метро. Место Михаила Цалко, которого вице-губернатор Игорь Албин многократно критиковал и грозился уволить за срыв сроков строительства станции «Беговая», занял бывший главный инженер «Петербургского метрополитена» Михаил Королев.

По материалам «ДП»