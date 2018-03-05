Белорусское молоко исчезнет с прилавков российских магазинов 15 марта

Дата введения ограничений на поставку молока и молочных продуктов из Белоруссии снова перенесена - теперь на 15 марта, сообщает Газета.ру со ссылкой на Россельхознадзор.

Партии запрещенной к ввозу продукции, оказавшиеся в контрольных ветеринарных пунктах на белорусско-российской границе, будут возвращены назад.

22 февраля Россельхознадзор ввел запрет на поставки из Белоруссии молока и молочной продукции, ссылаясь на то, что ввозимые в Россию товары не отвечают требованиям безопасности. Под санкции попадут молоко, пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, концентрат сывороточного и молочного белка. Изначально запрет на импорт планировали ввести 26 февраля, затем - 6 марта, сейчас - 15 марта.