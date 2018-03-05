В Петербурге спасли застрявшего в вентиляции голубя, терроризировавшего горожан

В Петербурге в доме на Софийской улице спасли голубя, который застрял в вентиляции. Пернатое провело в вентиляционной шахте два дня. Спасателей вызвала местная жительница, которая на протяжении всего этого времени слышала странное «шебуршание» в стене.

Специалисты установили местонахождения голубя с помощью камеры, выпилили отверстие в стене и извлекли его на волю. Птица жива, ей оказали помощь. «Так что, если вам кажется, что где-то в стене шебуршит, это не обязательно мышь или слуховая галлюцинация», - пишут спасатели в группе.