В Петербурге спасли застрявшего в вентиляции голубя, терроризировавшего горожан
В Петербурге в доме на Софийской улице спасли голубя, который застрял в вентиляции. Пернатое провело в вентиляционной шахте два дня. Спасателей вызвала местная жительница, которая на протяжении всего этого времени слышала странное «шебуршание» в стене.
Специалисты установили местонахождения голубя с помощью камеры, выпилили отверстие в стене и извлекли его на волю. Птица жива, ей оказали помощь. «Так что, если вам кажется, что где-то в стене шебуршит, это не обязательно мышь или слуховая галлюцинация», - пишут спасатели в группе.
На прошлой неделе у Летнего сада спасателям удалось высвободить вмерзшую в лед чайку, а сотрудники Центра реабилитации морских млекопитающих вывезли с российского военного острова Гогланд недалеко от границы с Финляндией 10-дневного тюлененка, отбившегося о матери. В свою очередь подразделение «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» отловило и отправило к ветеринару замерзающую болотную сову.
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