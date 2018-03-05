В Петербурге построят приюты для бездомных животных к ЧМ-2018

В регионах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, откроют приюты для бездомных животных. Такое поручение местным властям дадут Министерство спорта и оргкомитет мундиаля, пишут «Известия» со ссылкой на членов комитета и чиновников ведомства.

«Мы занимаем четкую и понятную позицию. Мы призываем регионы использовать только гуманные меры для контроля популяции бездомных животных и создавать пункты передержки и приюты. Работа в этом направлении уже началась. Никакой утилизации ни в коем случае не будет. Наша общая линия — гуманное обращение с животными», — сказал изданию председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы РФ Владимир Бурматов рассказал, что оргкомитет и министерство направят в регионы типовые проекты приютов, а профильный комитет Госдумы проследит за ходом строительства. По его словам, проекты уже реализованы в Петербурге и Нижнем Новгороде. В Минспорта добавили, что пункты передержки действуют и в других городах мундиаля, открытие новых приютов запланировано в ближайшее время.

По материалам «ДП»