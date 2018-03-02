В Петербурге на Думской улице трансвеститы избили прохожих

В конце декабря прошлого года на Думской улице произошла драка между трансвеститами и прохожим, но известно об этом стало только сейчас. На кадрах видео, оказавшегося в распоряжении «Невских новостей», один из артистов-трансвеститов вышел на улицу покурить. Мимо него проходил мужчина, который попросил зажигалку, но, присмотревшись внимательнее, он сделал оскорбительное замечание насчет внешнего вида «девушки». Вот за это он и получил удар ногой от трансвестита.

Через несколько минут к дрэг-артисту присоединился его коллега, они сняли туфли и вооружились ими. Сразу после этого молодой человек, уже получивший удар каблуком, убежал. Артист еще немного преследовал его босиком, но затем вернулся добивать второго участника потасовки. Травести избили второго мужчину туфлями настолько сильно, что он смог только уползти от них.

Закончив драку, артистки вернулись в клуб. Поступило ли в полицию заявление от пострадавших, до сих пор неизвестно.