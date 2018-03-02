Фото дня: надпись «За Собчак» на льду Фонтанки

Петербуржцы написали на льду Фонтанки «За Собчак», а вместо галочки в импровизированном бюллетене неизвестные нарисовали сердце. Фотографией кандидат в президенты поделилась в Instagram. Судя по всему, петербуржцы не побоялись предупреждения спасателей МЧС об опасности нахождения на льду рек и каналов, несмотря на суровые морозы. Мы поговорили с теми, кто совершает такие прогулки регулярно. 

На этой неделе на канале «Россия 1» прошли дебаты, в котором участвовали Ксения Собчак и Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР оскорбил Собчак, после чего она облила его водой. 

Спасибо мой любимый город!!!

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также