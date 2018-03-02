Кошке, которая ехала одна в электричке, нашли новых хозяев

Кошке, которую в конце февраля заметили в электричке Санкт-Петербург — Любань, нашли новых хозяев. Об этом сообщили жители Тосно, которые ранее забрали животное на передержку.

«Эта кошуня в субботу уезжает жить в новый дом, ей нашли хороших хозяев», — сообщила жительница Тосно в сети.