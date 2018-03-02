Кошке, которая ехала одна в электричке, нашли новых хозяев
Кошке, которую в конце февраля заметили в электричке Санкт-Петербург — Любань, нашли новых хозяев. Об этом сообщили жители Тосно, которые ранее забрали животное на передержку.
«Эта кошуня в субботу уезжает жить в новый дом, ей нашли хороших хозяев», — сообщила жительница Тосно в сети.
Оказалось, что Администраторы группы также уточнили, что это девочка, а не кот, как сообщалось ранее.
Ранее пассажиры электрички Санкт-Петербург — Любань заметили в вагоне кота (как сообщалось тогда) без хозяев. Они написали в группе «ДТП и ЧП» пост с просьбой приютить животное. Днем 26 февраля в комментариях одна из участниц группы написала, что животное забрал на передержку машинист электрички и животному попытаются найти хозяев. Позже оказалось, что это не кот, а кошка.
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