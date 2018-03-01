В соцсетях обеспокоены кашлем Путина во время послания Федеральному собранию
Пользователи социальных сетей, слушающие ежегодное послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, обсуждают кашель первого лица государства.
Генеральный продюсер телеканала "МатчТВ" Тина Канделаки написала в Twitter, что Путин простыл.
Путин кашляет. Простужен.#Послание— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 1 марта 2018 г.
Пользователи сервиса вспомнили, что кашлял Путин и во время пресс-конференции 14 декабря 2017 года.
Почему #Путин постоянно на прямой линии и на конференциях кашляет? Дайте ему таблетку наконец! #ПрессКонференцияПутина— Аrkady Lee (@leeadvocat2011) 14 декабря 2017 г.
В январе сообщалось, что президент отменил несколько публичных мероприятий. Тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что глава государства заболел простудой. Несмотря на это, через день Путин уже возобновил график.
1 марта, во время послания Федеральному собранию глава государства на протяжении нескольких минут рассказывал о новинках российской оборонной промышленности, в том числе об испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.
По материалам "ДП"
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