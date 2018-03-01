В соцсетях обеспокоены кашлем Путина во время послания Федеральному собранию

В январе сообщалось, что президент отменил несколько публичных мероприятий. Тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что глава государства заболел простудой. Несмотря на это, через день Путин уже возобновил график.

1 марта, во время послания Федеральному собранию глава государства на протяжении нескольких минут рассказывал о новинках российской оборонной промышленности, в том числе об испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

По материалам "ДП"