В соцсетях обеспокоены кашлем Путина во время послания Федеральному собранию

Пользователи социальных сетей, слушающие ежегодное послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, обсуждают кашель первого лица государства.

Генеральный продюсер телеканала "МатчТВ" Тина Канделаки написала в Twitter, что Путин простыл.

Пользователи сервиса вспомнили, что кашлял Путин и во время пресс-конференции 14 декабря 2017 года.

 

В январе сообщалось, что президент отменил несколько публичных мероприятий. Тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что глава государства заболел простудой. Несмотря на это, через день Путин уже возобновил график.

1 марта, во время послания Федеральному собранию глава государства на протяжении нескольких минут рассказывал о новинках российской оборонной промышленности, в том числе об испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

По материалам "ДП"


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также