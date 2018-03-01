Стало известно, что будет со статусом Исаакиевского собора в ближайшем будущем

Директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров заявил, что в ближайшее время изменений в статусе собора не планируется. «Мы — музей, я — директор, я несу ответственность. Так вот, никакого изменения статуса собора не предвидится в ближайшее время. У меня такой информации нет. Если у кого-то из вас есть, можете обсуждать между собой», — отметил он. Мудров добавил, что хор и концерт при Исаакиевском соборе продолжат работу. Ранее сообщалось, что их собираются сократить. В конце 2017 года СМИ сообщили, что вопрос о передаче собора Русской православной церкви (РПЦ) снят с повестки дня.

Изначально разговор о передаче Исаакиевского собора церкви начался в конце июля 2016 года, после обращения петербургской епархии к губернатору города Георгию Полтавченко. Идея вызвала широкий резонанс в обществе: резко против этого выступили председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник, директор музея Николай Буров, режиссер Александр Сокуров и другие общественные деятели. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал текст, посвященный конфликту вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Еще 21 апреля бывший директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров покинул свой пост. 31 мая 2017 года исполняющей обязанностей директора музея была назначена детская писательница, искусствовед Ирада Вовненко. 2 июня появилась информация о том, что Вовненко подала в отставку.

В июне новым директором музея Исаакиевского собора был назначен искусствовед Юрий Мудров. В свою очередь, общественность Петербурга выступила против передачи храма в подчинение РПЦ — петицию против передачи собора Церкви подписали более 130 000 жителей и гостей Петербурга.

Депутаты Максим Резник и Борис Вишневский предложили провести референдум о статусе Исаакиевского собора — 21 апреля комитет по законодательству петербургского парламента рекомендовал им отклонить проект постановления о проведении референдума о статусе Исаакиевского собора.