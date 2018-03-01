Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин на протяжении нескольких минут рассказывал о новинках российской оборонной промышленности. В том числе во время выступления Путин был показан 3D-ролик запуска баллистической ракеты «Сармат», оснащенной системой преодоления противоракетной обороны.

«Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет»,— заявил глава государства. Отдельно Владимир Путин рассказал про ядерные установки. «С нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!», — сказал президент.

Путин также обвинил США в развитии систем ПРО по всему миру и отметил, что российская оборонная промышленность не стоит на месте и придумывает способы преодоления этих систем. Среди новых систем вооружения глава государства также упомянул морские беспилотники и высокоточное гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире.