«Это не экстрим, а удобный способ срезать путь»: зачем петербуржцы ходят и катаются на лыжах по льду рек

Дмитрий Витушкин

Краевед, публицист

Удивительно, но прожив три с лишним десятка лет в Петербурге, я впервые вышел на лед буквально пару дней назад. Хотя чуть ли не всю жизнь слушал, как приятели и родственники ходят, например, по Фонтанке (я живу в Адмиралтейском районе), срезая путь зимой. В воскресенье я случайно встретился с подругой в Маяковке на открытой лекции. На протяжении всего выступления мы посматривали в окно, а там прямо по реке ходили люди! И дети бегали, и молодежь играла в снежки, и вполне респектабельные граждане бодро курсировали по твердой воде.

Выйдя из библиотеки, мы, не сговариваясь, спустились и проделали путь от Невского проспекта до Сенной. Я человек достаточно осторожный, так что если бы не мороз в 20 градусов, то рисковать бы, конечно, не стал. Но в такие холода, как сейчас, лед очень толстый, и угрозы под него провалиться нет. Кстати, не могу сказать, что воспринял это как что-то экстремальное — едва ли это опаснее, чем перейти ночную улицу на красный свет.

Будучи краеведом, я прекрасно знаю, что в Петербурге до 1917 года по льду Невы ходили трамваи. Были проложены рельсы, и люди могли доехать от Зимнего до Васьки и Петроградки. Так что бояться нечего, разок пройтись можно — есть, ради чего, впечатления очень необычные. Все наши дворцы и памятники с воды выглядят совсем иначе. Можно вообразить себя героем Брейгеля-старшего или деятелем екатерининских времен. Очень романтично!

Проблема всего одна — под мостами очень скользко. Я передвигался черепашьим шагом, но, наверное, специальная обувь могла бы помочь. За 15 минут мы встретили на льду минимум человек 100, и наверняка они сменяли друг друга целый день.