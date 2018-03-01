«Это не экстрим, а удобный способ срезать путь»: зачем петербуржцы ходят и катаются на лыжах по льду рек
Несмотря на предостережения МЧС об опасности выхода на лед, на реках и каналах Петербурга по-прежнему можно встретить гуляющих и даже катающихся на лыжах горожан. Мы попросили поделиться впечатлениями и фотографиями тех, кто не побоялся совершить экстремальную прогулку.
Дмитрий Витушкин
Краевед, публицист
Удивительно, но прожив три с лишним десятка лет в Петербурге, я впервые вышел на лед буквально пару дней назад. Хотя чуть ли не всю жизнь слушал, как приятели и родственники ходят, например, по Фонтанке (я живу в Адмиралтейском районе), срезая путь зимой. В воскресенье я случайно встретился с подругой в Маяковке на открытой лекции. На протяжении всего выступления мы посматривали в окно, а там прямо по реке ходили люди! И дети бегали, и молодежь играла в снежки, и вполне респектабельные граждане бодро курсировали по твердой воде.
Выйдя из библиотеки, мы, не сговариваясь, спустились и проделали путь от Невского проспекта до Сенной. Я человек достаточно осторожный, так что если бы не мороз в 20 градусов, то рисковать бы, конечно, не стал. Но в такие холода, как сейчас, лед очень толстый, и угрозы под него провалиться нет. Кстати, не могу сказать, что воспринял это как что-то экстремальное — едва ли это опаснее, чем перейти ночную улицу на красный свет.
Будучи краеведом, я прекрасно знаю, что в Петербурге до 1917 года по льду Невы ходили трамваи. Были проложены рельсы, и люди могли доехать от Зимнего до Васьки и Петроградки. Так что бояться нечего, разок пройтись можно — есть, ради чего, впечатления очень необычные. Все наши дворцы и памятники с воды выглядят совсем иначе. Можно вообразить себя героем Брейгеля-старшего или деятелем екатерининских времен. Очень романтично!
Проблема всего одна — под мостами очень скользко. Я передвигался черепашьим шагом, но, наверное, специальная обувь могла бы помочь. За 15 минут мы встретили на льду минимум человек 100, и наверняка они сменяли друг друга целый день.
-
Фото: @nastyamishinskaya
-
Фото: @nastyamishinskaya
Настасья Мишинская
Основательница школы рисования «Парта»
Когда я была ребенком, зимой мы всей семьей каждые выходные ездили за город кататься на беговых лыжах, но за последние 15 лет я не встала на них ни разу. Недавно моя приятельница предложила вспомнить это развлечение. Ностальгия захлестнула настолько, что следующим же днем было решено ехать в магазин за парами для меня и супруга. Задача оказалась непростой — кажется, из-за такой снежной и морозной зимы лыжами решил обзавестись весь Петербург. Уже в ночи мы, уставшие и довольные, нашли-таки последние недостающие палки в круглосуточном спортивном магазине.
Так как мы живем на Васильевском острове, у Смоленки, то идея родилась мгновенно. Перебежать зимой по льду от Стрелки до пляжа Петропавловки — это уже давно ни для кого не экстрим, а порой даже удобный способ срезать путь. А вот проехать по каналу на лыжах от дома до акватории Невы и вернуться обратно — это уже увлекательно и волнительно.
В прошлые выходные, несмотря на сильный мороз и уверенность, что вода крепко замерзла, мы волновались — выезжая на реку, услышали громкий хлопок. Я подумала, что это пушка, но увидев, что на часах 10:50, побежала так быстро, как никогда. Возле Тучкова моста мы заметили проложенную кем-то лыжню и успокоились. Хотя, конечно, полной уверенности в таких прогулках быть не может, точно не стоит брать с собой детей. Но мы с супругом, если не потеплеет, обязательно прокатимся снова. В такие моменты чувствуешь себя героем картины Брейгеля.
Ксения Дубяго
Основательница проекта #онипожратьлюбят
Я живу на «Горьковской» и часто хожу из дома пешком до центра через Троицкий мост. Нева заледенела, и теперь очень классно идти под ним. В середине реки есть место, где проплывает ледокол – поверхность неровная и взъерошенная, но сейчас так холодно, что гуляют даже там. Может, это и небезопасно, но желание перебивает все страхи. На воде много людей, светит солнце, об МЧС думать совсем не хочется.
Я люблю зимние пейзажи. Летом можно любоваться архитектурой, а сейчас много других развлечений: поваляться в снегу, покататься на лыжах, посмотреть, как кто-то у Петропавловки ныряет в прорубь.
Анна Орлова
Студентка
В феврале у меня был отпуск, и я выбрала для поездки Санкт-Петербург. В один из дней я решила прогуляться до Петропавловской крепости и Заячьего острова. Дорога лежала через мост, но увидев тонкую тропинку по Неве, я не смогла удержаться. К тому же, долгое время стояла холодная погода, и я была уверена в надежности льда. Опасных участков не было, поверхность везде была стабильно твердой на вид и не вызывала подозрения.
Страшно было только первые секунды, потому что я никогда не делала этого раньше. На воде было много людей, причем разных возрастов: семьи с детьми, туристы из России и из-за рубежа, местные жители – все наслаждались пейзажами. Во время нашей прогулки снег шел большими хлопьями, и казалось, будто идешь по белоснежному коридору.
-
Фото: @alish_ewa
-
Фото: @alish_ewa
Кристина Элиш
Видеоблогер, For Woman TV
Последний день зимы мы с друзьями хотели провести по-особенному. Решили устроить фотосессию на льду Невы. Это не просто прогулка, а возможность стать чем-то большим — оказаться на середине огромной, могучей и необузданной реки.
Самым страшным было сделать первый шаг на воду. Может, она не замерзла? Со мной были близкие, и я знала, что, в случае чего, они меня спасут. Первым делом мы осмотрели все вокруг и убедились — безопасно. Уверенность в том, что все будет хорошо, нам придали другие гуляющие. За полчаса, пока мы находились на льду, мы встретили человек 20.
В некоторых участках поверхность раздроблена — там проходил ледокол. Выглядит это жутковато. Но мы решились подойти поближе и не пожалели. Большие глыбы, целое снежное поле, Эрмитаж по одну сторону, Петропавловская крепость по другую, и мы в самом центре. Кадры получились отличные.
Правда, я была шокирована, когда увидела, как молодые люди перебирались с одного берега на другой прямо через разбитую полосу. Мы, затаив дыхание, смотрели на происходящее, чтобы в нужный момент оказать какую-либо помощь. Но все обошлось.
Редакция «Собака.ru» напоминает, что выход на лед может быть небезопасным, несмотря на сильные морозы. Пожалуйста, будьте осторожны и воздержитесь от прогулок по рекам и каналам.
Текст: Евгения Симакова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.