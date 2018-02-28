Петербуржцы подрались из-за распродажи в закрывающихся гипермаркетах «К-раута»

В Петербурге закрываются строительные магазины «К-раута», и в них устроили распродажу товара со скидкой 40% . В связи с этим в гипермаркетах сети выстроились гигантские очереди, а в некоторых магазинах покупатели не поделили товар и подрались.  

 

 

 

Строительные гипермаркеты «К-раута» выкупила французская сеть Leroy Merlin и планирует на их месте построить собственные магазины. Очевидцы пишут в сети , что в магазинах не хватает тележек. Прилавки пустые, а товары отрывают прямо со стендов.

Фото: @janedudnik79


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