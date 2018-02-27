Сбербанк и Райффайзенбанк объяснили повторное списание денег с карт клиентов

В минувший понедельник, 26 февраля, платежные терминалы Райффайзенбанка дважды списали деньги с карт совершавших покупки клиентов других банков. На двойное списание в Twitter Райффайзенбанка пожаловались, в частности, клиенты Сбербанка, получившие от своего банка сообщение о повторном списании средств.

«В результате технической ошибки были задвоены некоторые операции, проведенные в терминалах нашего банка по сторонним картам платежной системы Visa», — сообщили позже в пресс-службе учреждения.

Там уточнили, что ошибочно списанные деньги вернут в течение 3 дней. В Сбербанке подтвердили, что с карт части его клиентов деньги по ранее совершенным операциям были списаны во второй раз. «Причиной повторного списания явился сбой не в Сбербанке, а в одном из российских банков, терминал которого установлен в торговой точке, где клиенты совершали покупку. Специалисты банка ведут работы по отмене данных операций. Приносим клиентам банка извинения за причиненные неудобства», — сообщили в Сбербанке. Возврат в банке пообещали оформить в течение 5 дней.

По материалам «ДП»