Обвиняемого в подрыве «Перекрестка» на Кондратьевском признали невменяемым

Фигурант дела о теракте в «Перекрестке» Дмитрий Лукьяненко в день взрыва находился в состоянии невменяемости. Об этом сообщили специалисты городской психиатрической больницы № 6, передает «Фонтанка» 26 февраля.

Психиатры подготовили заключение, которое ставит под сомнение способность Лукьяненко самостоятельно отстаивать свои интересы при расследовании уголовного дела. Из больницы в СИЗО обвиняемого вернули 22 февраля. Следствие просило назначить ему судебную экспертизу через месяц после теракта. Экспертиза проводилась с конца января.

Лукьяненко находится под арестом до 28 февраля. Завтра Калининский суд будет рассматривать ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения. 27 декабря 2017 года в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. В камере хранения сработало самодельное взрывное устройство, начиненное гайками. Его мощность оценили в 200 г в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек. В тот же день СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

28 декабря президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. 30 декабря ФСБ задержала 35-летнего жителя Красносельского района Дмитрия Лукьяненко по подозрению в организации и исполнении взрыва. ГУ СК по Петербургу предъявило ему обвинение по ст. 205 УК РФ (теракт) и направило в суд ходатайство о его аресте. Суд постановил арестовать Лукьяненко на 2 месяца. При рассмотрении ходатайства об аресте петербургское управление СК заявило, что подозреваемый не состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Обвиняемый объяснил свои действия «ненавистью к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал». По данным СМИ, речь шла о тренингах школы «Дэир».

По материалам «ДП»