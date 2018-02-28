«Мне 28 лет и я девственник»

Первые влюбленности

В школе, лет с 12-ти я испытывал частые влюбленности в своих одноклассниц, порой очень яркие, иногда сразу в двух. Я терзал себя муками, кого же выбрать, смотрел на каждую и оценивал. Я переживал активную социальную жизнь, более того, писал признания, в которых рассказывал, как мы будем друг друга любить и жить вместе.

В этом возрасте начинается период, когда ты отделяешься от родителей, общаешься со своими ровесниками, вы проводите вместе досуг. Не такой дебильный, как полазить по мусорке или побросаться снежками, а более молодежный. Вы встречаетесь, слушаете музыку, готовите еду. У меня сформировалась компания, в ней были девочки, которым нравился я, были те, которые интересовали меня.

Я хорошо помню, как однажды на каникулах копал картошку. Когда этим занимаешься, всегда в голове вертятся странные мысли, водоворот событий. И я подумал, что через четыре месяца мне будет уже 14, а в американских фильмах почему-то всегда показывалось, что в этом возрасте у подростков резко начинается половая жизнь. То есть скоро наступит эта черта, и у меня будет секс.