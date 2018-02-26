«Аэрофлот» увеличил размеры ручной клади после жалоб пассажиров

Компания «Аэрофлот» изменила допустимые размеры багажа, который можно проносить в салон самолета.

Авиаперевозчик увеличил возможную высоту ручной клади с 20 до 25 сантиметров. Остальные параметры остались прежними: сумки и чемоданы не должны превышать 55 сантиметров в длину и 40 сантиметров в ширину.

Ранее компания ужесточила требования к габаритам ручной клади на собственных рейсах. Такое решение «Аэрофлота» вызвало недовольство пассажиров.