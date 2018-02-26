Петербуржцы ищут в соцсетях хозяев коту, который ехал один в электричке

Пост о коте в электричке появился и в других локальных пабликах Петербурга и Ленобласти. В комментариях пользователи просили сообщить, где сейчас находится кот, и писали, что хотят его забрать. Кроме того, еще один комментатор написал, что кот оказывается «путешествует» в электричке уже не первый день.