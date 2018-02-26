Петербуржцы ищут в соцсетях хозяев коту, который ехал один в электричке

Пассажиры электрички Санкт-Петербург — Любань заметили в вагоне рыжего кота без хозяев. Они написали в группе «ДТП и ЧП» пост с просьбой приютить животное. Днем 26 февраля в комментариях одна из участниц группы написала, что животное забрал на передержку машинист электрички и коту попытаются найти хозяев.

 

Пост о коте в электричке появился и в других локальных пабликах Петербурга и Ленобласти. В комментариях пользователи просили сообщить, где сейчас находится кот, и писали, что хотят его забрать. Кроме того, еще один комментатор написал, что кот оказывается «путешествует» в электричке уже не первый день.

 

На прошлой неделе в Петербурге спасли болотную сову, которая три дня мерзла на полуприцепах возле одного из автопредприятий. 


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