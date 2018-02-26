«Это шизофрения»: Леонид Якубович о бестолковости передачи «Поле чудес»

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович стал гостем спецвыпуска «Лихие 90-е» программы «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным. Бессменный ведущий «Поля чудес» рассказал о глупости участников, которые не могут угадать простые вопросы, а также раскрыл свое отношение к этой игре.

«21 век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора часа всерьёз на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это шизофрения», — поделился ведущий.

Якубович ведёт «Поле чудес» с ноября 1991 года и выходит в эфир каждую пятницу. Он дважды получал премию «ТЭФИ» — в 1995 и 1999 годах.