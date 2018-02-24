Стивен Фрай рассказал поклонникам о борьбе с раком

Британец рассказал, что в декабре он почувствовал себя плохо и предположил, что заболел гриппом. Однако врач настоял на полном обследовании, в ходе которого выяснилось, что актер болен раком простаты.

Фрай отказался от химиотерапии и перенес операцию по удалению пораженного органа. Он отметил, что операция прошла удачно, однако врачи продолжат наблюдать за его состоянием. Сам актер отмечает, что чувствует себя хорошо и сейчас счастлив. «Мне чертовски повезло быть окруженным такими прекрасными людьми, и повезло иметь имунную систему, потому что именно она — настоящий герой», — признался он The Guardian