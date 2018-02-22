В Петербурге спасли замерзшую болотную сову

Подразделение «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» отловило замерзающую болотную сову. Сейчас птицу осматривают врачи.

Как сообщают участники спасательной в группе «ВКонтакте», прежде чем попасть в руки «Кошкиспаса», птица три дня просидела на полуприцепах в поселке Ленсоветовский. «С нами связались сотрудники автопредприятия, которые три дня наблюдали эту сову. Они обратились в ветклинику, которая на основании их рассказа о поведении совы уже рекомендовала обратиться к нам за помощью», – рассказали спасатели «Собака.ru». За характерные звуки ее и прозвали Фуфыриком. Сейчас пернатое в клинике.