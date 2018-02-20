Петербургский миллиардер Олег Тиньков назвал Россию «мегапродвинутой» в технологиях страной

Основатель и глава совета директоров Тинькофф банка Олег Тиньков (состояние 78,9 млрд рублей) считает Россию мегапродвинутой в технологиях страной. Об этом он заявил в среду, 20 февраля, в Госдуме.

«Бытует мнение, что мы отстали в технологиях. На самом деле Россия сейчас во многих технологиях мегапродвинутая, и, что касается цифровых технологий, она одна из самых продвинутых», — сказал Тиньков, слова которого приводит РИА Новости. По мнению банкира, в определенный момент Россия настолько отстала, что потом «перепрыгнула далеко вперед».

Банкир назвал парадоксальным то, что российские банки больше используют технологию Apple Pay, изобретенную США. «И таких парадоксов, их очень много», — заметил бизнесмен. Тиньков выразил уверенность, что у России есть огромный потенциал, который был сформирован в том числе и советской фундаментальной наукой. В Госдуме в среду, 20 февраля, проходят парламентские слушания, посвященные цифровой экономике. В них участвуют представители профильных министерств, ведомств и компаний.

По материалам «ДП»