Активисты группы «Геи за Путина!» планируют в Петербурге демонстрацию в его поддержку

Независимая инициативная группа «Геи за Путина!» подала в Смольный заявление на проведение акции поддержки кандидата в президенты Владимира Путина.

Демонстрацию активисты планируют провести 3 марта на Большой Московской улице, рядом со станцией метро «Владимирская». Ожидаемая численность участников — до 600 человек. «Нередко активистов упрекают, что они оторваны от народа. В России миллионы геев, и почти никто из них не выходит на протестные акции. Значит, геи в России поддерживают курс президента Путина в отношении ЛГБТ. Мы решили выразить этот запрос гей-сообщества, открыто поддержав кандидата в президенты Владимира Путина. Он подписывает законы, служащие укреплению нравственно-духовных основ российского общества. Заслуженных геев России награждает орденами и медалями. Многие геи в нашей стране говорят: "Путин — наш президент. Геи — за Путина!"» — рассказывают о мероприятии организаторы Вячеслав Верещагин и Алексей Назаров.

Представители ЛГБТ планируют выйти с радужными флагами, транспарантами, плакатами и баннерами с надписями «Геи за Путина!» и «Путин — наш президент!», и прочее.