Писательница Радмила Хакова рассказала, как попала в лондонскую тюрьму из-за татарской внешности
Писательница Радмила Хакова написала на своей странице в Facebook пост о том, как она летела на свадьбу друзей во Францию с пересадкой в лондонском аэропорту Хитроу, но была задержана и депортирована. Она уверена, что это произошло на почве расизма и под влиянием классовой ненависти.
Не думала я, что окажусь в тюрьме, когда летела с пересадкой через Лондон на свадьбу друзей во Францию на выходные. Я была задержана в аэропорту Хитроу незаконно — и к сожалению, у меня есть причины считать, что это произошло на почве расизма и под влиянием классовой ненависти. Я татарка, это видно по моему лицу. Но выглядеть как мусульманка (как и быть ею, если бы я вдруг была) — не преступление.
Я летела одна, без ноутбука, была одета по-дорожному (две толстовки, джинсы, черный пуховик, кроссовки, очки), а не элегантно, но ведь и это не преступление.
У меня не было с собой багажа (мой вещи ждали меня в Азии, так как я летела во Францию всего на выходные с пересадкой в Сингапуре и Лондоне по пути туда и обратно). Моя ручная кладь была упакована в рюкзак, на котором написано «Приезжайте в Татарстан» (красивый патриотичный рюкзак), — и о котором меня несколько раз спросили: «Что это такое — Татарстан». И я несколько раз ответила.
Да, я ошиблась при анкетировании ночью, ответив, что я не была в Лондоне раньше (а ведь я уже пересаживалась в Хитроу, не покидая транзитной зоны, в пять утра два дня назад, но так как в самом городе я не была, то я ответила: «Нет, я не была в Лондоне». И только потом, вспомнив о пересадке, я САМА поправила себя и уточнила этот момент: я была в транзитной зоне аэропорта, но не в Лондоне), но это не преступление.
Я сама подошла к паспортному контролю, чтобы узнать, как я могу улучшить условия своего 20-часового пребывания в транзитной зоне — можно ли выйти поспать в отель в город (я знаю, что такие случаи возможно при наличии английской визы, и она у меня была, но я ею не пользовалась) или на территорию аэропорта.
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На фото: так я выглядела, когда меня забрали в тюрьму в Лондоне. Отсутствие идентификации как идентификация – две толстовки и пуховик Uniqlo, джинсы друга, кроссовки Nike, рюкзак visit Tatarstan, очки Mickhael Kors, печаль – собственность модели.
Меня вывела из транзитной зоны сотрудница пограничной службы — она сказала: «Мы решаем ваш вопрос. Следуйте за мной», — и я последовала за ней (вот это было уже преступление) и попала в тюрьму для мигрантов, откуда была конвоирована как преступник — но по своим же билетам с удержанием моего паспорта до конечной точки с соответствующим штампом. Я не знаю, зачем она это сделала.
Большинство из вас знают меня лично. Я работала в правительственных программах, в культурных проектах, в медиа, я написала книгу, я веду социальные сети, много пишу о важном – суммарно в разных социальных сетях меня читает 20 тысяч человек. Я очень много путешествую, была больше чем в 30 странах и никогда не нарушала визовый режим.
Люди, которые говорили со мной в Лондоне, надо мной однозначно смеялись. «Разместив» меня в тюрьме вместо отеля, они спрашивали меня: «Are you happy?» — несколько раз. Это может быть покажется вам смешным, но это было так же унизительно, как и весь процесс полностью. Меня очень надломила эта ситуация морально, я чувствую большое разочарование в Лондонском правительстве и его принципах, в мотивах и поведении людей, я чувствую боль, недоумение, возмущение.
Я прошу помочь мне разобраться с тем, что произошло. Вы можете сказать «хорошо, что ты теперь на свободе» или «отлично, что все кончилось», но это не так: в моем паспорте стоит штамп. Я хочу знать причину, по которой я провела это время в тюрьме и была депортирована как преступник, а так же устранить возможные последствия этого — как сложности с пересечениями границ в дальнейшем (предвзятое отношения ко мне из-за этого инцидента).
Я так же хотела бы, чтобы пограничная служба аэропорту Хитроу принесла мне извинения за то, что их сотрудники спровоцировали мое задержание:
— ввели в заблуждение, что мой вопрос решается (вместо того, чтобы сказать: нет, вы не можете выйти, так как ваша английская виза не была использована),
— вывели из транзитной зоны, таким образом спровоцировав нарушение мной визового режима,
— удерживали три часа в закрытой комнате в аэропорту, будили раз в час, чтобы вывести меня из психологического равновесия,
— анкетировали и выбрали считать оговорку, которую я тут же (в течении минуты) сама исправила — ложью,
— увезли в тюрьму,
— конвоировали и удерживали в двух аэропортах (Хитроу и Сингапур, где меня уже встречали как преступника) без документов и личных вещей,
— поставили штамп.
Я думаю, что в основе этой неприятной ошибки расизм и классовая ненависть (я не выглядела как они, и к сожалению, не говорила на английском так же хорошо, как они, на мне не было никаких «опознавательных» для них признаков принадлежности к «их классу»), а также чувство абсолютной власти и безнаказанности своего «высшего» положения сотрудниками границы аэропорта Хитроу. Я так же должна отметить, что в комнатах, где меня держали, не было ни одной девушки европейской внешности.
Я написала письмо с просьбой о помощи в Британский Совет, посольство России в Великобритании и посольство Великобритании в России, а так же продолжаю искать адвоката, который заинтересуется этим случаем. Я так же напишу мэру Лондона, дам интервью всем изданиям, которые этого захотят, и потрачу столько денег, сколько будет нужно, чтобы довести это дело до справедливости, ведь у девушки из Татарстана в спортивной одежде (сюрприз) есть и деньги на юриста, и чувство справедливости.
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