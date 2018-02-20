Писательница Радмила Хакова рассказала, как попала в лондонскую тюрьму из-за татарской внешности

Не думала я, что окажусь в тюрьме, когда летела с пересадкой через Лондон на свадьбу друзей во Францию на выходные. Я была задержана в аэропорту Хитроу незаконно — и к сожалению, у меня есть причины считать, что это произошло на почве расизма и под влиянием классовой ненависти. Я татарка, это видно по моему лицу. Но выглядеть как мусульманка (как и быть ею, если бы я вдруг была) — не преступление.

Я летела одна, без ноутбука, была одета по-дорожному (две толстовки, джинсы, черный пуховик, кроссовки, очки), а не элегантно, но ведь и это не преступление.

У меня не было с собой багажа (мой вещи ждали меня в Азии, так как я летела во Францию всего на выходные с пересадкой в Сингапуре и Лондоне по пути туда и обратно). Моя ручная кладь была упакована в рюкзак, на котором написано «Приезжайте в Татарстан» (красивый патриотичный рюкзак), — и о котором меня несколько раз спросили: «Что это такое — Татарстан». И я несколько раз ответила.

Да, я ошиблась при анкетировании ночью, ответив, что я не была в Лондоне раньше (а ведь я уже пересаживалась в Хитроу, не покидая транзитной зоны, в пять утра два дня назад, но так как в самом городе я не была, то я ответила: «Нет, я не была в Лондоне». И только потом, вспомнив о пересадке, я САМА поправила себя и уточнила этот момент: я была в транзитной зоне аэропорта, но не в Лондоне), но это не преступление.

Я сама подошла к паспортному контролю, чтобы узнать, как я могу улучшить условия своего 20-часового пребывания в транзитной зоне — можно ли выйти поспать в отель в город (я знаю, что такие случаи возможно при наличии английской визы, и она у меня была, но я ею не пользовалась) или на территорию аэропорта.