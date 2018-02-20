«Яндекс» выяснил, сколько петербуржцы платят за ЖКХ, ремонт и интернет

«Яндекс» проанализировал покупки пользователей своего сервиса «Деньги» и выяснил, сколько петербуржцы тратят на содержание квартир и бытовые услуги.

Аналитики учитывали коммунальные услуги, охрану дома, телевидение, телефон, интернет, а также покупку товаров для дома и стоимость ремонта. Сервис проанализировал данные платежей с марта 2017 года по февраль 2018 года и аналогичный период годом ранее. Выяснилось, что в год петербуржцы в среднем тратят на это 124 тысячи рублей. В течении года эта сумма выросла в полтора раза.

Платеж по коммунальным услугам в месяц составляет в среднем 3690 рублей (год назад - 2040 рублей). Средняя стоимость охраны дома - 1980 рублей, телевидение стоит 1570 рублей, телефон - 680 рублей а интернет - 570 рублей.

Средний чек за покупку товаров для дома составляет 5220 рублей, для ремонта — 9350 рублей. При этом в «Яндексе» отмечают, что жители Петербурга стали активнее пользоваться интернет-платежами. Например, число горожан, которые платят за ЖКХ онлайн, выросло в 5,4 раза.