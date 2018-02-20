Первый канал прокомментировал «уход» Екатерины Андреевой из программы «Время»

Лицо Первого канала, ведущая Екатерина Андреева ненадолго покидает эфир программы «Время» на европейской орбите, речи о ее уходе из передачи не идет, заявила глава пресс-службы Первого канала Лариса Крымова. Андреева ведет программу «Время» уже более 20 лет.

В понедельник заработала новая студия программы, и в качестве ведущего временно выступает шеф новостей Кирилл Клейменов. «Екатерина Андреева и Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также опробуют студию в других часовых поясах», — пояснила Интерфаксу Крымова. Андреева и Елисеев вернутся на европейскую орбиту после того, как освоят новые возможности студии. Сейчас неизвестно, сколько времени уйдет на освоение.

Представитель канала заявил «Ведомостям», что Андреева спустя некоторое время вновь будет вести основной выпуск передачи.

По материалам «ДП»