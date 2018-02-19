В российских банках с 1 июля заработает биометрическая идентификация клиентов

С 1 июля в российских банках заработает единая биометрическая система идентификации клиентов - это значит, что уже летом граждане получат возможность стать клиентами того или иного банка без физического присутствия. Об этом сообщает РБК.

В дальнейшем систему планируют распространить на госуслуги, образование, здравоохранения и другие сферы.

За доступ к данным гражданина в единой идентификационной базе банки должны будут платить по 200 рублей. На начальном этапе введения системы клиентам будут доступны только простые операции вроде перевода внутри своих счетов, в дальнейшем с ее помощью можно будет оформлять кредиты и ипотеки.