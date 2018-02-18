Цены на iPhone X в России упали на 20 тыс. рублей

Базовая модель (64 Гб встроенной памяти) в начале продаж стоила 80 тысяч рублей. Сейчас её можно найти в магазинах за 62 тысячи. Самую дорогую модель (256 Гб), которую изначально продавали за 92 тысячи и выше, сегодня отдают за 70. С сохранением годовой гарантии у ретейлеров.

В январе стало известно, что Apple закроют производство iPhone X после выпуска следующей модели серии. Юбилейный смартфон не оправдал надежд компании и не должен конкурировать с более дешевыми вариантами седьмой-восьмой серий, а также недорогим iPhone X второго поколения. Последний, отметим, заочно стал хитом. Авторитетные инсайдеры подробно описывают характеристики новой модели.

В ноябре прошлого года Мин-Чи Куо утверждал, что на традиционной осенней презентации Apple должна представить три iPhone: 6,5-дюймовый и 5,8-дюймовый с OLED-матрицей и 6,1-дюймовый с TFT-LCD-дисплеем. Согласно представленным рендерам, все смартфоны будут иметь дизайн как у iPhone: безрамочный экран, отсутствие кнопки Home, а также фирменную планку с камерами и Face ID. Новая серия, как ожидается, получит функцию работы с двумя SIM-картами. iPhone X второго поколения оснастят восьмиядерным процессором Apple A12 и сразу 4 ГБ оперативной памяти (3 ГБ в iPhone X).

По материалам «ДП».