«Каждый же, кто завел аккаунт в «Фейсбуке» и научился тыкать пальцем в клавиатуру, считает себя, как минимум, выпускником журфака университета. Что не так. Вот эта вот братия, как Николай Гоголь говорил, бумагомараки, щелкоперы. А сейчас, наверное, – какие-то клавишевтыкатели», – заявил он.

Слова министра об интернет-критиках были вызваны вопросами к нему об отмене показа «Смерти Сталина». Мединский отметил, что это событие не вызвало «никакого общественного внимания», а факт отмены премьеры был важен только для «узкой группы перевозбужденных журналистов» и пользователей Facebook.

Он также рассказал, что знает о безостановочном «хейте» по отношению к нему в некоторых группах социальной сети: «Иногда читаю, порчу себе настроение. А когда приедешь в регионы, где у людей выросла зарплата, там хейта нет даже близко». Он объяснил такую разницу в общественном отношении к нему переориентацией министерства на работу в регионах.

Напомним, 23 января Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», премьера которого была назначена на 25 января. Официальная причина — «выявление при публичной демонстрации фильма материалов, запрещенных законом».