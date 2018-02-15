«Партнерство в отношениях заканчивается, когда начинается идентификация с партнером» – Лиза Савина о браке

И еще одна прекрасная вещь, о которой я в последнее время много думаю: это вектор развития одиночества. Общество меняет свое к нему отношение. Когда я расставалась с первым мужем, мне было немного лет. Я тянула два года, потому что реально боялась остаться одна. Социум требует, чтобы рядом с тобой был мужчина, иначе ты не состоялась как женщина. У вас уже все разваливается, но ты это истерично склеиваешь, потому что хочешь иметь мужчину для бэкграунда. Традиционное общество «шеймило» даже идею одиночества. Про Фаину Раневскую, например, говорили: она была очень одиноким человеком, у нее не было семьи. Да она мечтала, чтобы все скорее ушли и оставили ее одну! Я очень хорошо это понимаю, потому что интеллектуальная жизнь требует какого-то времени, которое ты будешь проводить наедине с собой. Социальный запрос связан с высоким уровнем образования, хайпом вокруг образовательных программ. Все ходят на лекции. Анализ и обработка информации требуют быть одному. И сейчас легко формально быть одному, а реально — постоянно находиться в коллективе, для этого нам в ощущениях даны социальные сети и мессенджеры.