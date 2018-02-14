Смольный объявил аукцион на закупку жареных рябчиков, стерляди в шампанском и «Царских блинов»

Комитет по внешним связям Смольного объявил аукцион на организацию фуршетов и кофе-брейков во время встреч с иностранными делегациями.

Список, официально который называется «Перечень традиционных блюд петербургской кухни», включает в себя жареных рябчиков, запеканку из копченого сига, тетерку с красным вином, пудинг из каштанов, «Царские блины» и стерлядь разварную на шампанском.

На такое меню Смольный выделил из городского бюджета 1,989 млн рублей. Победителя аукциона определят 26 февраля.