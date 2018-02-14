Фотопроект о петербургских проститутках номинировали на World Press Photo (18+)

Фотограф Татьяна Виноградова с серией снимков из жизни секс-работниц Петербурга претендует на престижную премию World Press Photo.

Как сообщает 14 февраля The New York Times, объявлены финалисты самого масштабного конкурса фотографов в мире. В категории «Люди» на премию претендует документальный фотограф Татьяна Виноградова. Она представила серию снимков, посвящённую жительницам города, оказывающим сексуальные услуги.