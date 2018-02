Фотопроект о петербургских проститутках номинировали на World Press Photo (18+)

Татьяна Виноградова окончила факультет журналистики в Санкт-Петербургском государственном университете. Её снимки были неоднократно удостоены наград престижных международных и российских конкурсов, таких как: Pictures of the Year International, NPPA Best of Photojournalism, College Photographer of the Year, Atlanta Photojournalism Contest.