Фотопроект о петербургских проститутках номинировали на World Press Photo (18+)

Фотограф Татьяна Виноградова с серией снимков из жизни секс-работниц Петербурга претендует на престижную премию World Press Photo.

Как сообщает 14 февраля The New York Times, объявлены финалисты самого масштабного конкурса фотографов в мире. В категории «Люди» на премию претендует документальный фотограф Татьяна Виноградова. Она представила серию снимков, посвящённую жительницам города, оказывающим сексуальные услуги.

Татьяна Виноградова окончила факультет журналистики в Санкт-Петербургском государственном университете. Её снимки были неоднократно удостоены наград престижных международных и российских конкурсов, таких как: Pictures of the Year International, NPPA Best of Photojournalism, College Photographer of the Year, Atlanta Photojournalism Contest.

По традиции награды World Press Photo вручат в номинациях: «Главные новости», «Повседневная жизнь», «Окружающая среда», «Люди», «Природа», «Спорт». Победителя объявят 12 апреля.

Ранее Татьяна Виноградова победила в международном фотоконкурсе «Прямой взгляд» с проектом о геях, а также снимала пациентов психиатрической больницы им. Кащенко.

По материалам «Фонтанки» 

Фото: www.tatianavinogradova.comwww.worldpressphoto.org


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