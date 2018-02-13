Петербургские гостиницы завышают цены до 78% на время ЧМ-2018
Федеральное агентство по туризму опубликовало список отелей, завышающих цены на время ЧМ-2018. В него вошли 89 гостиниц из восьми регионов в России.
Больше всего нарушений нашли в Петербурге и Краснодарском крае. В городе, по данным ведомства, 26 гостиниц завысили стоимость двух- и трехзвездочных номеров, а также номеров из категории «без звезд». Превышение норматива составило от 1 до 78%. Существеннее всего цены выросли в «Невском Экспресс Отеле». На втором месте оказался хостел Soul Kitchen, который в этом году в четвертый раз получил премию как лучший хостел Европы. Так, вместо максимальных для данной категории 7000 рублей там запросили 26,7 тысячи.
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