Петербургские гостиницы завышают цены до 78% на время ЧМ-2018

Федеральное агентство по туризму опубликовало список отелей, завышающих цены на время ЧМ-2018. В него вошли 89 гостиниц из восьми регионов в России.

Больше всего нарушений нашли в Петербурге и Краснодарском крае. В городе, по данным ведомства, 26 гостиниц завысили стоимость двух- и трехзвездочных номеров, а также номеров из категории «без звезд». Превышение норматива составило от 1 до 78%. Существеннее всего цены выросли в «Невском Экспресс Отеле». На втором месте оказался хостел Soul Kitchen, который в этом году в четвертый раз получил премию как лучший хостел Европы. Так, вместо максимальных для данной категории 7000 рублей там запросили 26,7 тысячи.