На масленичной неделе «Ночлежка» собирает блины для нуждающихся

«Ночлежка» начала традиционную акцию по сбору блинов для бездомных людей – с 12 по 18 февраля благотворительная организация принимает угощения для своих подопечных.

Неравнодушные горожане могут приносить самые разные блины, с любыми начинками и без, домашние и покупные. В любом количестве: «Ночлежка» будет угощать блинами бездомных людей, которые живут в приюте организации, приходят за помощью в три её пункта обогрева, на стоянки «Ночного автобуса» и на приём в консультационную службу. Каждый день, отмечают в организации, за помощью к ним обращаются 450-500 человек.

Приносить блины нужно в приют «Ночлежки» (ул. Боровая, 112Б, вход с Расстанной улицы, около дома 1) и оставлять дежурному со словами «Это блины для Масленицы». Сделать это можно в любой день с 9 до 22 часов до 18 февраля включительно.

«Только в прошлом году горожане принесли для наших подопечных больше 200 кг блинов, которым люди были очень рады. Мы надеемся, что этот год не станет исключением. Масленица для голодных людей – это не только возможность разнообразить свой скромный рацион, но и прощание с зимой, самым тяжёлым временем для бездомных», – говорит Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов благотворительной организации «Ночлежка».

По материалам «Фонтанки»