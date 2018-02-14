Любовная зависимость: Что общего между возлюбленным и наркодилером?

Любовь бывает разной. Это не всегда поцелуи под луной и бабочки в животе. Бывает садомазохистcкая любовь, когда один властвует, а второй терпит и с радостью принимает. Бывают забавные пары, в которых один нарцисс, требующий бесконечного поклонения и внимания, а второй его верный фанат. Какие-то мужчины любят «бой-баб», а каким-то женщинам нужен сильный ковбой с кнутом. Но главное в таких отношениях, что всем хорошо. Каждый находит своё счастье, пусть и немного странное.

Но бывает и другой вариант любви — когда плохо. Когда отношения приносят исключительно боль и страдания. Те отношения, в которых вас не любят и не ценят, отношения, они не имеют хэппи-энда. Именно такая история называется любовной наркоманией. В этой истории такая же схема, как и у обычной зависимости: есть дилер, есть наркотик и есть сам зависимый. Кто выступает в роли дилера? Обычно, самый неподходящий объект для любви. С таким объектом изначально невозможно построить нормальные отношения.