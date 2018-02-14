Любовная зависимость: Что общего между возлюбленным и наркодилером?
Любовь бывает разной. Это не всегда поцелуи под луной и бабочки в животе. Бывает садомазохистcкая любовь, когда один властвует, а второй терпит и с радостью принимает. Бывают забавные пары, в которых один нарцисс, требующий бесконечного поклонения и внимания, а второй его верный фанат. Какие-то мужчины любят «бой-баб», а каким-то женщинам нужен сильный ковбой с кнутом. Но главное в таких отношениях, что всем хорошо. Каждый находит своё счастье, пусть и немного странное.
Но бывает и другой вариант любви — когда плохо. Когда отношения приносят исключительно боль и страдания. Те отношения, в которых вас не любят и не ценят, отношения, они не имеют хэппи-энда. Именно такая история называется любовной наркоманией. В этой истории такая же схема, как и у обычной зависимости: есть дилер, есть наркотик и есть сам зависимый. Кто выступает в роли дилера? Обычно, самый неподходящий объект для любви. С таким объектом изначально невозможно построить нормальные отношения.
Любовными дилерами могут быть замужние женщины или женатики, с которыми заранее всё ясно. Или творческие и нестабильные личности, которых серьёзные отношения не интересуют и они слоняются по партнерам как перекати-поле. Зачастую объект несчастной любви — это абьюзер, то есть эмоциональный насильник (его цель - душить и унижать вас). Кроме того, часто в качестве любовных дилеров выступают сами зависимые — только от наркотиков или алкоголя. У таких объектов вы априори не можете быть на первом месте.
Но что же тогда наркотик? Какой кайф может предложить такой дилер? Большую и чистую любовь? Нет — страдания! От таких отношений можно получить исключительно страдания и физиологически это чистый адреналиновый кайф. Стресс в нашем организме провоцирует выработку адреналина, кровоток усиливается, сердце начинает биться как крылья колибри — непередаваемые ощущения. Но чтобы организм не вырубило от переизбытка высвободившейся энергии, у нас выделяется тот самый эндорфин, который гасит возбуждение и даёт ощущение эйфории и спокойствия. Именно поэтому на страдания так просто подсесть.
Как это работает? Нужна первая доза - первое свидание в нашем случае. Иногда уже в ходе него всё понятно. Ну а вдруг?! Такие отношения имеют постоянные взлеты и падения. Ощущение стресса при разлуке и игнорировании сменяется переносом эмоционального возбуждения в позитивное русло при встрече.
Все нейромедиаторы на пределе. Адреналин активизирует выработку эндорфина. Вас то любят, то бросают, вас то гладят, то бьют стулом. И всё, вы подсели…Начинается страх, паранойя, проверки телефонов. Он был онлайн и не написал...Она была в ВК, но не открыла сообщение...Он лайкнул новую девушку в Instagram…Зависимый от любви выносит не золото из дома, а мозг окружающим. Он может говорить и думать только о своих страданиях и объекте «любви».
Хорошая новость: от любовной наркомании можно избавиться. Во-первых, стоит признать, что вы зависимы. И принять, что когда плохо — это не любовь, а реальная физическая зависимость от страданий.
Во-вторых, лишить себя дилера. В процессе таких отношений вырабатывается условный рефлекс, который напрямую связывает любовь с болью и стрессом. А как разрушить условный рефлекс? Нужно его не подкреплять. Для начала нужно уйти от человека, который поставляет наркотик в виде страдания, удалить или даже заблокировать его номер. При расставании с дилером, скорее всего появится желание вновь написать, позвонить или промониторить его во всех мессенджерах. Поэтому нужно силой переключать себя на любые домашние заботы или дела. И тогда начнётся отсчет времени по удалению дилера из памяти и мыслей. Он врос в мозг кучей нейронных связей, поэтому нужно время, чтобы они «рассосались».
Ну и в-третьих, заняться своей жизнью. Я люблю представлять нашу жизнь в виде симулятора для скалолазов, такая стена с камушками. Какая стена у любовного наркомана? Там торчит один жалкий камушек под названием «любоффф», который приклеен на некачественный двусторонний скотч. И когда он отклеивается, человек падает в пропасть. Зацепиться больше не за что. А жизнь состоит не только из любовей, в ней есть работа, которая должна увлекать, друзья, хобби, учеба, развлечения, секс и путешествия. Миллион интересных мелочей. Всё это не позволяет нам зацикливаться на одном единственном объекте.
И вот. Вы увлечены новой работой, у вас пивная йога по субботам и танго по средам, у вас новый круг друзей и вы вновь получаете удовольствие от жизни. И где-то там появляется приятная девушка или парень и предлагает реальную заботу и любовь. Именно в этот момент вы сможете назвать себя бывшим любовным наркоманом и начать жить не страданиями, а приятными впечатлениями, нежными объятиями и радостными встречами.
Иллюстрации: Anton Walker
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