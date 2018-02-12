Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Приморском районе скоро пустят в свои квартиры
Жители квартир, пострадавших от взрыва газа в Приморском районе Петербурга, смогут вернуться домой через несколько дней. Управляющая компания и застройщик здания ведут восстановительные работы.
«Отопление есть везде, кроме третьего этажа, в пострадавшем подъезде отключено водоснабжение. Требуется два-три дня для ремонтных работ и допуска жителей», — рассказали в районной администрации.
Известно, что четыре семьи временно переехали на время ремонта, остальных жителей пустили в квартиры еще в пятницу. Пострадавшие при взрыве рабочие по-прежнему находятся в городских стационарах.
Днем 9 февраля в Приморском районе Петербурга произошел взрыв в 12-этажном жилом доме. По данным ГУ МЧС, на третьем этаже при производстве монтажных работ разгерметизировался газовый баллон. В квартире монтировали потолки. Взрывной волной повредило 10 квартир и четыре припаркованных поблизости автомобиля. Пострадали трое рабочих, их доставили в больницы с ожогами. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкое причинение вреда здоровью человека»). Пострадавшим жильцам дома выплатят по 100 тысяч рублей.
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