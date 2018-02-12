Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Приморском районе скоро пустят в свои квартиры

Жители квартир, пострадавших от взрыва газа в Приморском районе Петербурга, смогут вернуться домой через несколько дней. Управляющая компания и застройщик здания ведут восстановительные работы.

«Отопление есть везде, кроме третьего этажа, в пострадавшем подъезде отключено водоснабжение. Требуется два-три дня для ремонтных работ и допуска жителей», — рассказали в районной администрации.

Известно, что четыре семьи временно переехали на время ремонта, остальных жителей пустили в квартиры еще в пятницу. Пострадавшие при взрыве рабочие по-прежнему находятся в городских стационарах.