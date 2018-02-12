Смольный сообщил о трех погибших петербуржцах при крушении Ан-148

В Смольном сообщили о трех погибших в результате катастрофы Ан-148 петербуржцах.

«По последним данным, на борту разбившегося самолёта Ан-148 было трое петербуржцев. Кармалеев Борис, Бойкова Екатерина и Ильинов Евгений. Губернатор Георгий Полтавченко поручил комитету по соцполитике связаться с семьями погибших и проработать вопрос адресной помощи родственникам», – написал в Твиттере пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.

Один из них – уроженец Нижневартовска Александр Сергошко, который в последние годы жил в Петербурге. Родственники Александра подтвердили корреспонденту «Фонтанки», что мужчина собирался лететь на разбившемся самолете.

Кроме того, на борту находились двое жителей Ленинградской области.

Напомним, борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета. Причины катастрофы неизвестны. Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту (полный список здесь).

По материалам «Фонтанки»