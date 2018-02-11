Северокорейские болельщицы удивили гостей Олимпиады

Остальные гости Зимних игр были поражены слаженной работой чирлидерш по поддержке своих спортсменов на соревнованиях. Они стали записывать выступления на трибунах и выкладывать их в сеть.

The Washington Post отмечает, что их «чрезмерная» хореография и песни стали отличительной чертой «cеверокорейской пропаганды». В свою очередь New York Times добавляет, что для КНДР – это способ показать «силу, уверенность и стабильность режима», также повлиять на имидж страны. Колумнистка издания даже заключила, что такая «уловка Ким Чен Ына работает».