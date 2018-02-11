Северокорейские болельщицы удивили гостей Олимпиады
КНДР отправили на Олимпиаду в Пхенчхан не только спортсменов, но и группу поддержки – девушек-чирлидеров. Их специально отобрало правительство страны.
North Korean cheering squad is a well polished hype machine, getting a good reception from the crowd at short track speed skating pic.twitter.com/QWfXQsayz3— Kim Brunhuber (@kimbrunhuber) 10 февраля 2018 г.
Остальные гости Зимних игр были поражены слаженной работой чирлидерш по поддержке своих спортсменов на соревнованиях. Они стали записывать выступления на трибунах и выкладывать их в сеть.
The Washington Post отмечает, что их «чрезмерная» хореография и песни стали отличительной чертой «cеверокорейской пропаганды». В свою очередь New York Times добавляет, что для КНДР – это способ показать «силу, уверенность и стабильность режима», также повлиять на имидж страны. Колумнистка издания даже заключила, что такая «уловка Ким Чен Ына работает».
At the women’s ice hockey at the PyeongChang Winter Olympics, North Koreans cheer: Go for it, go for it, our players, go for it! pic.twitter.com/ELTt4T7VXn— Anna Fifield (@annafifield) 10 февраля 2018 г.
Девушки продолжали «поддерживать» своих спортсменов, даже когда на арене ничего не происходило. Как отмечает автор видео, они исполняют песню «Приятно с вами познакомиться».
At the women’s ice hockey at the PyeongChang Winter Olympics, North Koreans cheer: Go for it, go for it, our players, go for it! pic.twitter.com/ELTt4T7VXn— Anna Fifield (@annafifield) 10 февраля 2018 г.
Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля. Чтобы поддержать дух Олимпиады два государства – Северная и Южная Кореи – соединили свои комады вместе. На открытии Игр они выходили вместе под объединенным флагом полуострова.
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