Основатель сети «Додо пицца» о деле о распространении наркотиков в пиццериях

Вчера я рассказал о допросе в МВД по делу, которое начато по заявлению некой Прониной Е.В. В комментариях в Фейсбуке и на других площадках обратили внимание на то, что Екатерина Пронина является совладельцем пиццерии нашего франчайзи в Люберцах, и тут же сделали вывод, что это она и есть, а все происходящее — наезд обиженного партнера, с которым мы якобы что-то не поделили.

Хочу сказать, что обвинять конкретных людей — не зная фактов, только на основании совпадения фамилии и инициалов — это абсурд. И по моему мнению, все говорит в пользу того, что Екатерина Пронина — в худшем случае жертва сложившейся ситуации, и ее имя просто использовали в доносе.

Факты таковы. Екатерина Пронина хотела стать франчайзи «Додо Пиццы» и приезжала к нам на обучение. Стало понятно, что этот бизнес ей не очень подходит, сотрудничество не состоялось, мы вернули уплаченный паушальный взнос. При этом Екатерина Пронина сохранила интерес к «Додо Пицце» и после этого стала инвестором пиццерии нашего партнера в Люберцах Вячеслава Прокудина.

Хочу подчеркнуть, что о Екатерине Прониной я до вчерашнего дня вообще ничего не знал. У нас сейчас много партнеров, и я обычно знакомлюсь с ними после того, как они успешно завершают обучение. И я не знаю лично всех инвесторов в партнерские пиццерии. При этом у нас хорошие отношения с партнером в Люберцах, никаких конфликтов не было. Вячеслав сам в шоке от происходящего.

Мы нашли документы, подписанные Екатериной Прониной. Подпись на заявлении в милицию я помню, и насколько могу судить, она вообще не похожа на подпись Екатерины.

Установить истину и сказать, имеет ли отношение Екатерина Пронина к «Прониной Е.В.» и этому заявлению, легко могло бы следствие. В заявлении, которое мне вчера показала следователь, было указано, что заявитель знает о «преступлении», потому что имеет отношение именно к пиццерии в Люберцах. Чтобы узнать, что как раз в этой пиццерии есть совладелец с такой же фамилией, интернет-пользователем потребовалось пары часов. У милиции было три месяца. При этом на допросе следователь сказала мне, что им не известно, кто такая Пронина Е.В.

Исходя из всего этого, я только могу предположить, что имя Прониной Екатерины кто-то использовал, чтобы придать убедительности ложному доносу. Подавая заявление в милицию с заведомо абсурдными обвинениями — и рисками самому попасть за это в неприятности с милицией — вряд ли человек будет подписываться своим именем, и еще включать информацию, которая позволит легко идентифицировать заявителя.

Тем временем, сегодня же меня неожиданно вызвали на повторный допрос.