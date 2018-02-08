ЦИК показала, каким будет бюллетень на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила проект избирательного бюллетеня для президентских выборов в марте 2018 года, передает «Дождь».

В бюллетень попали восемь кандидатов, имена которых расположены по алфавиту: Сергей Бабурин (от Российского общенародного союза), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). По мнению экспертов, избиратели на участках будут искать в списке конкретную фамилию, поэтому не важно, в каком порядке будут указаны кандидаты.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года