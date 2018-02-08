В Петербурге вырастет и станет подушевой плата за вывоз мусора

В Петербурге введут единый тариф на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Реформа приведет к неизбежному росту цен, сообщает «Фонтанка».

На данный момент плата за сбор отходов входит в коммунальные сборы за содержание жилого помещения, однако после внедрения реформы, а именно выбора единого регионального мусорного оператора в квитанциях появится отдельная строчка с оплатой за вывоз коммунальных отходов.

Размер оплаты будут подсчитывать исходя из количества жильцов в доме. «Это более справедливая расчетная единица, так как фактический объем ТКО образуется в результате жизнедеятельности человека», — отметили в Смольном.

Единый тариф будет включать в себя расходы на транспортировку, обезвреживание и захоронение мусора, платежи за негативное воздействие на окружающую среду и НДС. Насколько именно вырастет плата за сбор мусор, власти не рассказывают.

После того, как подобную меру внедрили в некоторых российских регионах (например, в Магнитогорске и Иваново) жители городов стали платить в разы больше.