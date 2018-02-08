Фото дня: брошюра с молитвой за президента России

В поселке Приладожский (Кировский район Ленинградской области) прихожанам храма Ксении Петербургской выдают брошюры с молитвой за президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал «Ротонда».

«О Господень великий Архангеле Михаэле, демонов сокрушителю, запрети всем врагом его, борющимся с ним, сотвори враги яко овцы, сокруши их яко прах пред лицем ветра» (орфография и пунктуация сохранены), - гласит молитва.